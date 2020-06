Deux Montoises dans «Les plus belles vacances», sur TF1

Ce mardi, Valentine et Nawel, deux Montoises, sont passées dans l’émission de TF1 «Les plus belles vacances». En septembre 2019, elles sont parties dans le sud de la France pour tester différents lieux de vacances avec une équipe de télévision française. Les propriétaires de leur lieu favori ont reçu 500€! Et les deux Montoises sont rentrées avec de nouvelles perspectives de voyages.

