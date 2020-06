Prime de la Ville de Mons: sans enseigne, ce tatoueur ne figure pas sur la liste

Pour octroyer ses primes aux commerçants montois touchés par la crise, la Ville de Mons a recensé tous les commerces présents sur son territoire. Le salon de tatouage Dima Inkk, installé à Nimy, ne figure cependant pas dans le listing. Comme ce commerce ne possède pas d’enseigne sur sa façade, l’agent de la Ville ne l’a pas répertorié. Le gérant du salon, qui pensait donc ne pas avoir droit aux 5.000 euros, était très remonté et a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Mais finalement, l’agent va se déplacer sur place et le dossier du salon de tatouage sera bel et bien étudié par le collège communal.

