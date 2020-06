Le resto dourois «California Diner» va ouvrir à Quaregnon

Le Cali’fornia diner, restaurant de burgers basé à Dour, va ouvrir un service traiteur et livraison à Quaregnon. Au menu: les mêmes hamburgers et autres milk-shakes maison qui ont fait la renommée de l’enseigne, mais plus proche du Borinage. «Pendant le confinement, on s’est rendu compte qu’il y avait une grosse demande. Il y avait parfois 2 à 3h d’attente pour les livraisons!» Le resto ne livrait pourtant que dans un rayon de 7 km.

** ******** ******************* ****** **** ** *********** ** ***** ******** ** ****** *********** ***** ** ************* ****** **** ** ***** ************** *********** **** ** ****** ******* ******* ** ****** ********** ** ****** *************** ** * ****** ******* ********* ********** ** ********** ** ****** *** ******* ** ******* ***** **** ****** **** ** ********* *** * *** **** ****** ******** ** ********** *** **** ** *** *** ***** ****** ** ***** **** **** *** ****** ***************** ******** ********** ***** ** ******* *** ****** * ***** *********** *** ** ******** ** ************ ********** *********** **** * ****** ** ****** ** ****** ** **************** ** ******* **** ** ********** ********* ******** ** ** ** ******* ****** ********** ****** ** ************ ** ********** ********** * ** ** *********** ** *************** *** **** ***** *** ****** ******* **** ***** ************** ****** *** ***** ***** **** ********** ******* ** ********* ** **** ** ******* ********* **** *** ******* *********** ** *** **** ** ***** ** ****** ** ***** ************** *** ********* ******** ***** ************* ***** ************* ** ** ************** ******* *** ** ********** ********* ******* *** ** ************* ******* ********** *** ** **** *** ********* ** ********** *********************** * ********** ** *********** ** **** ** * ** ******* *** ******** ***** ****** ** ****** *********** *** ******* *** ** **** ** *** *********** ** * ***** ************ ** ***************** ********** ** ***** ********** ********** **** * ** ** ********* ********** ** *** ********* *************** ** ************ ****** ** ******** ** ************ ************** ** ** ***** ** ****** *** *** ********** ** ** ****** * ** **** ** ******************* ** ** **** ** ***** **** ***** *** ******** **** ********* ** * ********* *** ****** ** ******* ** ******** ********** ** * ** ** ** ****** *** ***** ******* ** ******** **** ** ** ********** ** *** **** ****** ** ****** ** ****** ******* ***** ** *** ******* ** * ***** ************ ** **** *** ******** ******************* ******** **************** *** ** *********** ** ***** ******** * ***** ****** *** *** ******** ******* **** ***** ******* *********** ** ******* *********** ** ******** ********* ******* ****** ** ******** ******* ********** ** ********* *** ** ************* ***** ************* ********** **** *** ** *********** ** ********** ** ** ***** ** ********* *** ****** ********** *** ********* ** ***** ** ******** ********** ** *** **** ***** ** ******* ****** ** ********* ** ********* ******* ** ******** ** ******** *** ************* ** ** ** **** ** ****** ***** ** ***** ************** ** ***** ** ** ***** *** ******* ** ***** ***** *** ***** *** ****** ********** *** ** *** ************ *** *** ******* ** ** **** ** ****** ****** ****************** ** **** ****** *** ********* ** ***** ** ********* **** **** ********* ** ***** ** ********** **** ** ******* ***** **** *********** ********* **** ** ******************