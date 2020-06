Frameries: chez Fortez, 400 robes blanches... et presque tous les mariages reportés!

Si de très nombreux commerces ont souffert du confinement, dans le créneau très spécialisé du vêtement de cérémonie, c’est la double peine! Pierre Fortez, à Frameries, a dû fermer boutique pendant deux mois comme n’importe quel magasin de prêt-à-porter. Mais quand il a pu rouvrir le 11 mai, la grande majorité des mariages qu’il devait habiller avaient été reportés à 2021. 400 robes blanches ainsi que des centaines et des centaines de robes longues et de costumes vont devoir attendre les mariées, leur suite et leurs invités pendant de longs mois encore.

*** * ***** ******* **** **** ****** ** *** ** *** ******** ** ************* ***** *** ** ******** ** ******* *********** ******** ** ************** ***** **** ****** **** ******* ***** ** ** ***** ****** *** ****** **** ** ****** ** ********** ********** *** **** *** ***** ** ******** *********** *** **** ** *********** *** *********************** ****** ****** ****** ** ********* *** ******** **** ****** **** ***** ** ******* ** ***** ********* ** ******************* *** ***** ** ******* ** *** ********** ** ******** ** ************ ***** ** ********** ************** ******* ** ********** **** **** ** ******* **** ****** ** ******** *** ************** ** **** **** ** **** *********** ** ***** ** ***** *** *** ********* *** ***** ***** ** *********** ** **** ****** ********** ***** ****** ********* *** ******** **** *********** ***** **** ** ********** **** ***** ** ***** *** ******** ** **** ******* *************** ******** ****** ******* ********* ** ******** ** * ************ **** **** ***** ***************** ****** *** ********* **** ******* * ** ********** ************ ** **** *** ********* ** *** ********* *** ***** *** ******** *** ** ********* ** **** ** ** ***** *** **** *** ********* ** ** ************ *** ********* ********* **** ** * *** ***************** ********** * ***** ************ ** **** *** **************** ******** ****** ******* *********** **** *** **** *** *** **** ******* ****** ********* **** ****** ** ****** ***** ***** ** * ** *** ***** *** ******* *** ******** *** ** ****** ** **** ***** ********* ***** ** * ******* *** ********** ****** *************** *************** *** *** ********** **** ********** ** ******* ******* ***** ********** * ******** *** ******** **** ******** ****** ****** *** *** ******** ****** ** ************** ********** ******* **** **** ****** ***** ********* *** **** ** ******** **** ** ****** *** ****** ***** *** ** ******* ** ********** ** ** **** ******** ** ** ***** *********** *** ********** *** ****** ***** ********** ************** ******* ****** ** ************ *** ********* ********* ********* *********** *** ******** **** ******* ***** ************* **************** ********************** ********* *** ******** **** ********* ** ***** ** * **** ** *********** ******** *** *************** ***** **** *** **** ***** ** ********* ************ **** ***** **** *********** ***** ******** **** ** ******** ************* **** ***** ***** *** ********** ** ******* **** **** ***** ** ******************** ************ ********** ** ****** ** ** ****** ******* **** ************** ******** **** ********** *** *** ************ ** ******* ** ******* ** ************** ******* ** ******* ** ************** ** ******* *** ******** *** ******** ***** ******** ** *** ***** ************ *** ** ****** *** ***** ********** ****** ******** *********** ***** *** ***** *********** ********* ******** **** **** ** **** **** ***** ** ***************** ******* ***** ****** ****** * ******* **** ******* * *** *********** **** ********** ********* ** ***** ** ********* ********* ** ******* ******* ****** ** * ***** ** ***** **************** *** ****** ****** *** ******** **** **** ******* ** ***** **** ** ***** *** ****** ******** *********** ** ***** ** ********** ********** ******* *** ****** ******** *********** ***** ** *************** ** ***** * *** ** ******* ** ******** **** ** *************** ******* ******** **** *** ********** **** ****** ******* *** ******** ** ***** *** *** ****** ** **** **** ** ********** *********** **** *** *** ************* ** ******* *** ** ********************* ** ********* ** ****** *** ********* *** ************ ** ************ ** **** ******* **** *** ******* ********* **************** ********** **** **************** ******* ****** ** ** *** ** *********************** ************* ********** ** ******** ** ******** ** *** ***** ******* ***** ******** ** *** ****************** ** ******* ** **** ** ******* ** ** ******* ******** **** *** ** ***** ** ** ********* ******** *** ************** *** ***** ******* ************ ******* ** ****** ******* *** ** **** ***** *********** **** ** ******* ********************