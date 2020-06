Quévy octroie 1.500€ à l’Horeca et aide aussi ses commerces et ASBL

Le collège communal de Quévy a dévoilé son plan d’aide pour l’Horeca, les commerçants et les associations ce lundi. Les Quévysiens ne sont pas non plus oubliés puisqu’ils recevront un chèque de 10€ à dépenser localement. La somme de 1.500€ sera allouée à chaque établissement Horeca, ainsi que 500€ pour les associations les plus actives, et 250€ pour les autres.

