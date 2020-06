Mons: un apéritif du déconfiné, pour «redonner la pêche aux gens!»

L’apéro du déconfiné (13 %), à la pêche et au thé noir. - A.U.

Après le mojito du dragon l’année dernière, le magasin Lysivosges lance cette année «L’apéritif du déconfiné». Avec deux autres commerçants: Cavavin, de Frameries, et «La marmite de Simone», restaurant montois. L’objectif: relancer le commerce et «redonner la pêche aux gens», indique Lysi Demjanin, gérante. L’apéritif est en effet à base de pêche et thé noir.