Wasmes: passionnés de Moyen-Âge, ils ouvrent leur magasin médiéval!

Ouverture repoussée pour cause de pandémie ! - Pa.Ti.

À la mi-mars, Cécile Picron et Frédéric Auxerre devaient ouvrir un magasin médiéval spécialisé dans l’artisanal et le fantastique à la rue Clémenceau à Wasmes. La pandémie les a obligés à reculer de près de trois mois l’ouverture de cette boutique assez particulière et unique en Belgique.