Mons: le petit-déjeuner offert aux hôpitaux par la confrérie du croissant St-Germain

Chaque année depuis 25 ans, la confrérie du croissant Saint-Germain organise avec un groupe d’amis, un petit-déjeuner le dimanche de ducasse. En ce dimanche 7 juin, jour de la Trinité mais sans Doudou, Pietro Antoniadis et ses amis ont voulu assurer la continuité de cette tradition. Ils ont offert les croissants et les pains au chocolat, aux hôpitaux d’Ambroise Paré et de Saint-Joseph «qui combattent un autre dragon, le Covid-19».

