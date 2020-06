Blaugies: Le Fourquet propose à chaque client son menu personnel à conserver

Cédric Carlier et son épouse sont les patrons depuis 20 ans. - Pa.Ti.

À Blaugies, la taverne restaurant «Le Fourquet», que gèrent Cédric Carlier et son épouse depuis deux décennies, a pris des mesures pour accueillir les clients dès ce lundi soir. L’originalité: le menu est personnel, et peut être emporté par les clients et conservé pour les prochaines visites.