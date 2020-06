300 Playmobil ont célébré la ducasse de Mons!

La descente de la Châsse, la procession, la montée du Car d’Or, le Combat dit Lumeçon… On s’y croirait presque! Sauf que les acteurs, les groupes historiques, le dragon, les Montois et les Chambourlettes ont tous été remplacés par… des Playmobil. Cette petite séquence attendrissante qui a émergé ces dernières heures sur les réseaux sociaux a déjà plus de 12.000 vues au compteur, ce vendredi soir.

