Antoine, en demi-finale de The Voice: «Les Belges ne peuvent pas voter, c’est râlant»

Sa prestation de ce samedi, il l’a enregistrée il y a plusieurs jours. C’est donc à du semi direct – et pas dans une grande salle de spectacle comme il s’y attendait – qu’Antoine, «l’ovni» de Marc Lavoine, tentera de toucher les téléspectateurs français, seuls à voter. «Je vais me livrer et montrer qui je suis une nouvelle fois.» Seuls les votes et la divulgation des noms des quatre finalistes se feront en plateau et en direct, avec Nikos, Karine Ferri, et trois coaches (hormis Lara Fabian).

