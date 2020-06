Mons-Borinage: à votre tour de vous mesurer aux épreuves mythiques de Koh-Lanta

Cet été, le Montois Anthony Amedano et deux de ses amis vont organiser un Koh-Lanta revisité ouvert à tous. Les aventuriers en herbe pourront participer aux épreuves mythiques de Koh-Lanta. L’aventure débutera par la célèbre course d’orientation et se terminera par les poteaux.

**** ****** ***** ******** ****** ******** **** ******* ** *********** ** **** ******** *** *** **** ******** ********** ** ********* *** *********** ******** ** ******* ******** ********* **** *** **** ***** ** ********* ** ******* **** ***** ** **** **** *** ********* ********* ** ************** ******* ********** *************** ******* ******** ** ***** ********* ******** ** **** ** *** **** **** ********* ** ****** ** ** **** *** ***** ** ********* ********* ****** ** **** *** ********* ** ******** **************** **** ******** ********************** ******** ** ********** ************** ******** ** ** **** ********** ******* ** ************ ** ** **** ******* ** ******** ********* **** *** ************* ** ********** *** ********** ****** ******* ******** ******* *** *** ****** ********** ******* ***** **** ********* **** ***** **** ***** ******** ************* ** ********** ** **** **************** **** *** ******* ** ** ****** *** *** ********* ********* ** ********************** **** **** ** ******* ** ********* ***** ** ********** ** ** **** ** * ******* **** ** ********* ****** **************** *********** ****** ** ****** ** ***** *** ************ ******** ***** **** ** **** ********** ********* ** ******** ** ******** ******* ********* ** ****** ********* ******* ** ***** ** ******* ** ******* *** *************** **** *** ************ ******* *************** ** ****** *** ****** *********** ** ***** ******** ************ ******* ****** **** **** ** ************** ** ******* ********* ** ******* ************ **** *** ********** ****** ** ****** **** **** ***** ** **** ************** *** ************* **** **** ******* *** *********** **** ** ************** ** **** ** ** ****** *** *** ***** ** **** ********** ** ******* ** ****** ****** ***** *** *** ********* ***** ********* *** ********* ***** ****** ********** **** ** ********* ***** ** ************* ************ ************ ********* ****** ********* ********* ** ********** ** ****** ***** *** ********* ****** ************ **** **** ** ***** **** ** ******* *** ********* ****** ******* ********* ** ***** ** ** ******* **** *** ****** ************ **** *********** *** ********* ****** **************** ** ****** ********** ******** **** *********** *** ******** ** ******* ****** ********** ****************** **** *** ********* ****** ********** **** ****** ** ****** ************ ********* ***** ***** *** **** ***** *** ******** **** ** ********** ** ** ***** ******* ********** ***** ** **** ***** ** ***** ********* ** *** ********** **** **** ********* *** ***** ** *** ******************* ** ***** **** **** *** ** ***** ** ** ******* **** ********* ** ********** **** ** ****** *** *** ********** ** **** ********* *** ****** ********* ************ ******* ****** ******* **** ** *********** ****** *** ************ **** *********** *** ** **** ******** ********** ******** ************************* ** **********************