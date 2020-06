Du «Chin-Chin» en vente par bouteille d’un litre!

Avant le début des festivités de la ducasse de Mons, le patron du bar «le Chin-chin» a décidé de produire plus de 200 litres de sa boisson «Chin-Chin» et de les mettre en vente. À défaut de ne pas pouvoir ouvrir lors de l’édition 2020 du Doudou, Valéry Mairesse a voulu être solidaire et apporter un peu de réconfort aux Montois.

***** ******* ****************** ****** **** ** ****** *** **** ********** **** *********** ****** ** ************ *********** ********** ****** ***** ******* ***** ********* ** ** ******** **** *** ***** ** ** *** ** ** ****** **** ****** ** ** ********* ** ******* ** **** ***** ** ** *** *** ******* **** ***** **** ** **** *** ** ** ** ******** ** **** ******** ****** *** ** *** ** ****************** *** ***** ********** *** ****** ****** ********* ** ******** **** ******* ****** ****** ** *********** ********** ****** **** ***** ******* *** ****** ** **** ****** ********** **** *** **** ***** ** ****** ** ******** ******* ****** ****** ***** ** ******** ** ******** ******* *** *** ***** *** ********* ******* ********** ** ******** **** ***** ***** ****** ** ****** ** ** ******* ****** ******** ** **** ***** ******* ** ** **** ******** ** *** ** ********** ** ** ******** ** ***** ***************** ******* ******* ********* **************** ********* **** ********* ** ** ********* ********* ** ******* ***** ***** **** ******** ** ****** ** * * ** *** *** *********** ********** ** ** **** ******* *** *** **** *********** ***** ******** ** ****** ** ********* **** ***** ******** *** *************** ***** *** ************** *** ******* ** ** **** *** ** ******* **** * **** ********* ** ** ***** ******* ***** *** ******** ** ********** ******************** ********* ********* ******* ******* ******** ******* ******* *** ********************* ************** ** ******* ** **** ** ****** ******* *********** *** *** ********* ** ******* ************ *********** ************ *** ********* ** *** **** ******* ********* ** ******** ******* *** ********* ************ ******** **** *** ************* ** ** ******* ** *********** **** ********* **** *** ****** ** ******** ********* ** ***** ** **** *************