St-Ghislain: 1,25 million d’euros pour relancer le commerce

La Ville de Saint-Ghislain, tout comme Mons, a décidé d’octroyer une aide financière conséquente à ses commerçants et indépendants restés fermés durant le confinement. Ainsi, 4.000€ seront alloués aux commerces et 6.000€ aux cafés et restaurants qui n’ont pas ouvert. Pour les associations actives aussi, pour peu qu’elles puissent prouver l’annulation de leurs activités durant le confinement, elles recevront 150€ et un voucher pour l’utilisation gratuite d’une salle communale.