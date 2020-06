Mons: des musées interactifs, sans écrans tactiles

Une technologie de pointe qui place le visiteur au coeur de l’expérience. - COM

Depuis le 19 mai dernier, il est à nouveau possible de se rendre dans les musées du pays, mais plus comme avant. Nombre de visiteurs limité, réservations en ligne obligatoires, masques et gel hydroalcooliques distribués. C’est tout un secteur qui doit se réinventer...