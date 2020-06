Souvenirs et avenir du rallye d’Herchies

1971 : 3, 2, 1, go ! - D.R. / PA.TI.

Le lundi de Pentecôte à Herchies (Jurbise), c’est la fête ! En effet, depuis 1971 a lieu un rallye cycliste humoristique qui chaque année réunit plus de mille participants qui rivalisent d’originalité pour les décors et les costumes. L’an prochain, on fêtera donc son demi-siècle d’existence. Si cette année, le rallye n’est pas organisé pour les raisons sanitaires que l’on connaît, les anciens n’ont pas oublié la première édition de 1971.