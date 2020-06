Le fils de Jacqueline Galant ne retourne pas à l’école ce mardi

Ce mardi de lendemain de Pentecôte, ce sont 190.000 enfants de maternelle qui sont attendus, en fédération Wallonie-Bruxelles, pour une rentrée des classes d’après Covid. Mais chaque école ouvrira à son rythme et chaque enfant y retournera à son rythme aussi. Exemple, Moïse, le fils de la députée-bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR), qui ne retrouvera «Madame Nathalie», que le 8 juin prochain.

À 2 ans et 10 mois, le petit Moïse n’a pas encore une longue expérience scolaire. « Il n’a commencé l’école que le 30 janvier et, en mars, l’école fermait déjà à cause du confinement. Cela ne l’a pas trop perturbé mais j’ai de la chance d’avoir un enfant qui s’adapte facilement aux situations ».