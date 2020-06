Hautrage: deux enquêtes publiques pour des déchets dangereux

Deux entreprises situées à la rue de la Croisette, à Hautrage, sur le site de l’ancien WOS, lancent chacune une enquête publique pour pouvoir continuer leurs activités. Il s’agit d’OILCO et De Kegel Energie SA, spécialisées dans le regroupement de déchets dangereux et non-dangereux d’huiles usagées. Une fois regroupés, les produits sont envoyés dans d’autres usines pour être traités et recyclés.

Le site anciennement occupé par WOS, à Hautrage, compte désormais deux entreprises : OILCO SA et De Kegel Energie SA. Leur permis d’environnement arrivant à expiration, une enquête publique va être lancée sous peu, afin d’obtenir l’autorisation d’exercer pour 20 nouvelles années.