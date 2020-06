Quévy limite le tonnage des poids lourds sur ses routes rurales

Pas encore de plan de mobilité à Quévy, néanmoins les choses bougent. Au dernier conseil communal, la commune s’est attaquée au problème des charrois lourds dans les petites rues de l’entité. Mais l’échevine ne compte pas en rester là. Zones d’évitement, radars et sens unique sont au programme. Muriel Cochez a même pour objectif d’augmenter la fréquence des transports en commun. Avec un seul but: conserver l’aspect rural de Quévy tout en proposant sécurité et mobilité.

« Il m’est arrivé un jour de suivre un camion qui venait d’un pays étranger pendant plusieurs kilomètres à travers nos petits villages. C’est là que j’ai compris ce qu’enduraient certains riverains », se souvient Muriel Cochez, échevine de la mobilité à Quévy. Mais pourquoi les poids lourds se retrouvent-ils dans les petits villages de Quévy ?