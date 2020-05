Hautrage: son mix passe la barre des 20 000 vues sur Facebook

Depuis un peu plus de deux mois, Christophe Lassoie partage sa passion de DJ sur les réseaux sociaux en mixant tous les dimanches pendant plus de 3 heures. En quelques semaines, les échanges ont défilé et l’Hautrageois a même atteint un pic d’audience de plus de 20 000 personnes. La carrière musicale de Christophe a pris une nouvelle tournure depuis le confinement.

Peut-être avez-vous déjà passé une soirée en écoutant son mix, en tout cas, « Deejay JC », n’avait pas mesuré l’ampleur que prendraient ses lives Facebook : « J’ai mixé le premier live pour ma famille et mes amis. À force de proposer ces mix chaque dimanche, j’ai eu une quantité impressionnante de partages et ma visibilité s’est étendue jusqu’en Flandre !