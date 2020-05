Karaté: le Bushikai Wasmuël a repris l’entraînement en extérieur

Ce mercredi 27 mai, les membres du club de karaté et de kobudo Bushikai Wasmuël ont enfin pu s’adonner à leurs activités presque normalement. Bien sûr, la reprise s’est déroulée en extérieur. N’empêche, ils étaient tous très heureux de se retrouver en un seul et même lieu. Qui plus est, le beau temps était de la partie.

Souvenez-vous, le 7 mars dernier, le Bushikai Wamuël organisait la troisième édition de l’Open Télévie Cup de karaté. C’était le dernier événement proposé par le club puisque, dans les jours suivants, le monde s’arrêtait, ou presque, en raison de la crise sanitaire du coronavirus.