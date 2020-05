Basket: Mons-Hainaut et ses abonnés en phase

Le staff et l’équipe de 2019-20 ont visiblement séduit les supporters montois. - News

À défaut de matches, la Diamonte mons.arena a tout de même été le théâtre, ce jeudi, d’une belle rencontre. Extra-sportive, celle-là. Ainsi, pendant plus de deux heures, le manager et les employés de Mons-Hainaut ont parlé de basket, mais pas seulement, avec une délégation représentative de sept abonnés. Verdict: «Constructif et très positif!»