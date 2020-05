Mons: un guide pratique contre le sexisme en rue

Ce folder, un guide pratique contre le sexisme dans l’espace public, est destiné à l’ensemble des victimes de sexisme en rue. Il donne des conseils et sera disponible, notamment, dans les plannings familiaux.

« Il y a un peu plus d’un an, j’avais le plaisir de vous annoncer la création du Conseil Consultatif de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes à Mons, explique Marie Meunier, présidente du CPAS à Mons. Aujourd’hui c’est le fruit du travail de ce conseil et de ses partenaires que j’ai le plaisir de vous présenter. »