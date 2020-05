Hôpital A. Paré: nouveau centre de consultations pour grossesses

Depuis la mi-mars, le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) a dû faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Aujourd’hui, heureux de constater une quasi-disparition des cas, le CHU Ambroise Paré et le CHP Chêne aux Haies reprennent l’ensemble de leurs activités ambulatoires et chirurgicales. Un nouveau centre de consultation pour les grossesses va également voir le jour le 9 juin prochain, 1B boulevard Fulgence Masson.