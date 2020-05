Mons: du plexiglas au restaurant? Ils ont franchi le pas!

La Belgique se prépare à la réouverture des établissements Horeca. Le Conseil National de Sécurité de mercredi prochain devrait apporter plus de précisions sur les modalités de relance des cafés et restaurants. En attendant, le secteur s’organise et tente d’anticiper. Exemple aux Grands Prés, où des restaurateurs ont déjà fait l’acquisition de séparations en plexiglas…

Comment les bars et les restaurants accueilleront-ils leurs clients demain ? Devra-t-on obligatoirement réserver une table ? Combien de clients seront-ils autorisés ? Devra-t-on porter un masque ? Le prochain Conseil National de Sécurité devrait se pencher sur toutes ces questions. Le secteur Horeca espère en tout cas des éclaircissements.