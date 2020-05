Incendie à Dour: les pompiers sont restés près de 4 heures

Les pompiers de Dour ont eu fort à faire ce jeudi après-midi. À peine rentrés d’ intervention, les hommes sont repartis pour un feu de broussailles près du RAVeL.

Un incendie s’est déclaré ce jeudi après-midi sur le terril près du RAVeL, à hauteur de la rue de la Grande Veine à Elouges. Le feu était impressionnant. Les pompiers de Dour ont eu quelques difficultés à atteindre le site. Et pour cause, le feu de broussailles se trouvait entre un champ et le terril.