Mons: un fanion pour afficher votre fierté d’être Montois

Depuis l’apparition de la pandémie de Coronavirus, rien n’est parvenu à entamer le courage et la chaleur de vivre dont font preuve les Montois. Pas même l’annulation de notre cher Doudou qui nous rappelle plus que jamais que «les Montois ne périront pas». Dans ce contexte particulier, le bourgmestre Nicolas Martin et visitMons ont eu l’idée de développer un objet qui symboliserait l’attachement à notre ville. C’est ainsi qu’un fanion aux couleurs montoises, arborant notre blason a été créé. Dès ce vendredi, la Ville de Mons vous invite à vous le procurer et à le faire flotter sur vos façades.

Les fanions (ainsi qu’un système d’accrochage facile) sont vendus au prix de 15€ dès ce vendredi 29 mai, à la boutique de visitMons (22, Grand-Place). Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h / le dimanche et jours fériés de 14h à 18h.