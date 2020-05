UCLouvain FUCaM à Mons: finalement pas de logiciel anti-triche

Sur le campus montois de l’UCLouvain, les examens s’organisent pour la plupart à distance, et finalement sans logiciel anti-triche! Pour les étudiants qui le souhaitent, il est possible de passer les examens sur le campus, dans un local désinfecté et aménagé selon les règles de distanciation sociale.

Au départ, l’utilisation du logiciel anti-triche controversé « Testwe » était prévue à l’UCLouvain. Ce ne sera finalement pas le cas sur le campus de Mons : « Nous avons essayé d’être dans l’accompagnement et la bienveillance envers les étudiants. Les examens oraux, écrits et travaux se déroulent sur des logiciels comme Teams ou Moodle.