Quaregnon avait déjà misé sur la date du 8 juin pour sa rentrée!

A Quaregnon, la commune avait refusé de rouvrir ses écoles le 11 mai, reportant sa décision au 8 juin… Bingo ! Aujourd’hui, le bourgmestre Jean-Pierre Lepine se félicite d’avoir attendu.

Il s’en réjouit d’autant plus que les conditions sanitaires sont fort assouplies (20 élèves par classe plutôt que 10, etc.) et beaucoup moins difficiles à mettre en place.