Colfontaine: J-F. Hubert quitte son poste de conseiller communal

Jean-François Hubert a pris la lourde décision de quitter son poste de conseiller communal à Colfontaine. Difficile de concilier son poste de conseiller communal avec son travail à la Petite Maison du Peuple. La politique, c’est bel et bien terminé pour lui!

« Je n’ai jamais eu l’âme d’un politicien. Je suis trop bon, trop honnête. Je préfère récupérer ma liberté. Une fois que je ne serai plus conseiller communal, je n’aurai plus de retenue. Je reste toutefois un citoyen engagé. » C’est décidé, Jean-François Hubert quitte son poste de conseiller communal. Il a averti le groupe Oxygène qu’il représentait, son père et ses frères.