Mons: le patron du Van der Valk regrette d’être resté ouvert

Parmi les hôtels montois, le Van der Valk est l’un des seuls à être resté ouvert pendant le confinement, pour accueillir des professionnels notamment. Une décision que regrette amèrement le patron, Mathieu Wohrmann. « Pendant 2 mois, seules 10 chambres étaient occupées. Et nous devions garder 7 à 8 employés actifs pour s’en occuper ». L’hôtel venait en plus de faire de gros investissements : pour son spa de 1.000 m², qui n’ouvrira finalement pas cet été. Et aussi au Centre de congrès WCCM où l’activité est au point mort.

