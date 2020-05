Tertre: de Valenciennes à Marseille à vélo pour la bonne cause

Jordan Gibki s’est lancé un défi un peu fou: faire Valenciennes-Marseille à vélo, soit un peu plus de 1.000 km. Le jeune homme de 31 ans, qui débutera son aventure en septembre prochaine, souhaite réussir son pari en dix jours maximum. Et il pédalera pour la bonne cause. Son objectif: faire connaître les maladies lysosomales, des pathologies génétiques rares qui peuvent toucher de nombreux organes.

Jordan Gibki possède un parcours atypique. Passionné de vélo jusqu’à ses 20 ans, il aurait peut-être pu passer professionnel et se battre chaque mois de juillet sur les routes du Tour de France. « J’étais à fond dans le vélo pendant toute ma jeunesse. Je ne pensais qu’à ça.