Jurbise: les salles communales gratuites pour les artistes locaux

En cette période de Coronavirus, le secteur culturel est sans aucun doute l’un des plus touchés avec le secteur horeca. Pour rappel, toutes les manifestations culturelles resteront interdites jusqu'au 30 juin minimum. Privés de spectacles et de revenus, les artistes doivent en plus faire face aux contraintes liées au confinement pour organiser leurs répétitions.

Certes, des sessions virtuelles sont organisées. Mais se pose le problème de l’accessibilité à ces plateformes pour l’ensemble des artistes. En matière de voisinage également, il n’est pas toujours évident de s’accorder quant aux répétitions. Difficile par exemple de jouer du trombone sans perturber la quiétude du quartier.