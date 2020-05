Jurbise annule la taxe immondice des restos et des cafés

La solidarité est le maître-mot à Jurbise depuis le début de la crise sanitaire. Après les masques cousus main pour la population, la commune se penche désormais sur ses commerçants et l’Horeca. Le conseil communal a approuvé ce mardi soir l’annulation des taxes immondices pour les restaurants et les cafés.

« L’Horeca est un des secteurs les plus touchés par la crise. Nous avons cherché des moyens de soutenir les cafés et restaurants de l’entité », explique la bourgmestre, Jacqueline Galant au conseil communal ce mardi soir. « Même s’ils pourront rouvrir dans les environs de mi-juin, ces établissements ont souffert et vont encore souffrir de la crise. »