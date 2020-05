Mons-Borinage: les écoles de devoirs ont du mal à rouvrir

Les cours de remédiation, écoles de devoirs et autres soutiens scolaires vont être plus utiles que jamais pour remettre les élèves en selle avant la rentrée 2020/2021. Oui mais, encore faut-il pouvoir les organiser, ces cours! «L’enfant-phare» était prêt à redémarrer ce mercredi dans les 14 implantations où il est habituellement actif sur Mons-Borinage: une seule lui rouvrira ses portes! Problème similaire en vue cet été pour «Echec à l’échec» qui aide les plus grands...

Si les scouts peuvent commencer à imaginer à quoi ressemblera leur camp cet été, les organismes de soutien scolaire attendent encore des directives précises. Tout en jonglant avec les peurs des parents et les difficultés pratiques des établissements scolaires. On nage dans le brouillard.