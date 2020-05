Mons: les terrasses des cafés et restaurants seront élargies

Pourra-t-on bientôt aller boire un coup en terrasse? Avec le déconfinement et le retour des beaux jours, la question est de plus en plus dans les esprits. Initialement prévue pour le 8 juin, la date de l’ouverture des terrasses pourrait bien même être avancée. Mais dans quelles conditions? À Mons, les autorités publiques et le secteur de l’Horeca y réfléchissent.

Lundi prochain, les représentants des cafetiers et des restaurateurs se mettront à table avec la Gestion Centre-Ville de Mons. Au menu de cette réunion, il y aura notamment les modalités de réouverture des terrasses.