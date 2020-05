Foot: la Boussutoise Manola Galofaro accompagne Anderlecht en D1

En juin 2019, la Boussutoise Manola Galofaro quittait les Francs Borains pour répondre à l’appel d’Anderlecht. Choix gagnant. Et défi relevé! Moins d’un an plus tard, championne avec les Mauves, elle va découvrir la D1, dernière étape avant la Superleague.

En 2018-19, Manola Galofaro disputait sa dernière saison « mixte » avec les U15 du RFB. Au terme d’une campagne convaincante, tant en club qu’en équipe nationale, la jeune joueuse suscita pas mal de convoitises. Et après mûre réflexion, elle opta pour Anderlecht.