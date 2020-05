Genly: la rue Grande repassera en double sens pour 3 mois de test

Par C. Mercier

Depuis 2018, la rue Grande à Genly est passée en sens unique. Mais à partir du 2 juin et jusqu’au 3 septembre, la rue pourra à nouveau être accessible dans les deux sens. Parmi une vingtaine de maisons concernées, presque toutes sont contre ce projet et ont déposé une pétition au conseil communal. Les citoyens y seront reçus le 4 juin pour exprimer leur mécontentement et avancer leurs arguments.