Mons: l’appel de détresse du bar «La vie est belge»

Ce lundi, Amin Bikci, gérant du bar «La vie est belge» situé sur la Grand’Place de Mons a décidé d’agir et d’afficher une bâche sur la façade de son établissement. On peut lire: « Evasion fiscale = plus de morts à l’hôpital = petits indépendants en faillite totale. Gouvernement à la botte du grand capital ?!» Il explique sa démarche.

Voilà maintenant 75 jours que les restaurants et les bars ont dû fermer leurs portes suite à la crise du Covid-19. Pleinement touché par cette crise, Amin Bikci a décidé de dénoncer l’évasion fiscale et ses conséquences directes et indirectes : « Via cette banderole, nous n’avons pas voulu être insultants mais plutôt cibler un système que nous ne comprenons pas.