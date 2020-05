Mons: quatre générations masculines chez les Urbain

Un heureux événement dans la famille Urbain, l’arrivée du petit Sam!

L’aîné de cette génération est l’arrière-grand-père, Willy Urbain, âgé de 88 ans. Le second est le grand-père Rudy Urbain, âgé de 62 ans. Le jeune papa est Samuel Urbain, âgé de 33 ans, entouré de son frère (et parrain de Sam), Jeremy Urbain. Et enfin, le petit dernier Sam Urbain est âgé de trois jours lors de cette photo.