Sirault: des panneaux factices pour sensibiliser les chauffards

Par C. Mercier

Les rues Albert Bériot et Henri Hautecœur à Sirault connaissent depuis quelques années, un afflux de voitures beaucoup plus important qu’auparavant. La vitesse de ces routes étant limitée à 50 et souvent peu respectée, un groupe de riverains a décidé de plastifier des affiches pour sensibiliser à la vitesse des automobilistes.