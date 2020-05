Quévy: ils patientent depuis plus d’un an pour adopter leur fils

David Volant et son épouse sont pour l'instant considérés comme une famille d'accueil. - D.R.

David Volant, Premier échevin de la commune de Quévy, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Il y dénonce la lenteur de la justice belge et de son administration. Cela fait désormais 13 mois que lui et son épouse se battent pour adopter Léon, un enfant de deux ans. Ils en ont déjà la garde comme famille d’accueil mais ils attendent toujours que le tribunal de la famille acte officiellement l’adoption. Et cette lenteur a des répercussions sur la vie de la petite famille…