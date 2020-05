Frameries: il se rend à l’hôpital pour un mal de gorge et décède

La semaine dernière, Nicolas est parti à l’hôpital pour un mal de gorge. Il n’est jamais rentré à la maison. Le jeune homme de 27 ans était connu et apprécié. Il manquera à beaucoup, surtout à sa famille qui ne comprend toujours pas comment un tel drame a pu arriver. Ses funérailles ont lieu ce mardi.

Ce mercredi 20 mai, la famille de Nicolas a vécu un drame. « Nicolas souffrait d’un mal de gorge et avait du mal à déglutir », se souvient Sarah, sa maman. Le jeune homme de 27 ans se rend à l’hôpital mais on ne le garde pas. « On lui a dit qu’il avait une angine et qu’il devait rentrer chez lui. Sur le parking, il a commencé à vomir puis à convulser », ajoute-t-elle.