Frameries: La Flamme fête ses 30 ans...sans ses clients!

Salvatore et Angela prennent les choses avec philosophie. - V.P.

Le 23 mai 1990, Salvatore et Angela Livolsi débutaient l’une des plus grandes aventures de leur vie. Leur restaurant La Flamme ouvrait pour la première fois ses portes à Frameries. C’était un jeudi de l’Ascension. La Grand-Place avait fait le plein de monde à l’occasion de la cavalcade. L’établissement avait vendu pour 22 fûts de bière! Les patrons s’en souviennent encore. 30 années se sont écoulées depuis, Salvatore et Angela pourraient écrire un livre entier avec toutes leurs péripéties.