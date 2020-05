Près de 240 poules de batterie adoptées par des Dourois

L’appel avait été lancé par l’asbl Dour it Yourself. L’association avait relayé la demande de l’asbl SEA qui tente régulièrement d’opérer un sauvetage de poules de batterie. Les poules arrivent ici d’un élevage d’Eghezée. Une soixantaine d’adoptants dourois ont répondu présents. Les poules vont pouvoir profiter d’une seconde vie plus paisible...

« Si une poule peut atteindre les 10 ans de vie, dans les élevages intensifs ce chiffre est ramené à 2 ans. Les poules ne voient pas la lumière du jour. Elles sont entassées les unes sur les autres » explique l’asbl Dour it Yourself. Et quand ces bêtes ne sont plus « efficaces », elles sont « réformées » et finissent à l’abattoir.