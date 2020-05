Après 6 mois de fermeture, le recyparc de Wasmuel rouvre ce mardi

Après près de 6 mois de fermeture, la direction de l’intercommunale Hygea, en concertation avec les autorités de la commune de Quaregnon, a pris la décision de rouvrir le recyparc de Wasmuel dès ce mardi 26 mai.

Suite à des comportements récurrents et pénalement répréhensibles de plusieurs individus au sein du recyparc de Wasmuel, ce qui ne permettait plus d’assurer la sécurité des citoyens et du personnel Hygea, l’intercommunale avait pris la lourde décision de fermer le recyparc jusqu’à nouvel ordre. C’était fin novembre 2020.