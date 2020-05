Volley: Loïc Tessier, nouveau coach de la N3 dames de Baudour

La N3 dames de Baudour a son nouveau coach. Il s’agit de Loïc Tessier, qui a stoppé il y a quelques mois sa carrière de joueur. Pour sa première expérience comme entraîneur en Nationale, le Baudourois s’est lancé dans un véritable challenge car son équipe va se retrouver dans une série relevée, avec des écuries flamandes.

Après une première saison réussie en N2, les Baudouroises évolueront dans une toute nouvelle série l’an prochain, rebaptisée N3, et feront face à des écuries flamandes. Deuxième changement important : elles ne seront plus entraînées par le duo formé par Jean-Philippe Detournay et Bernard Jouret. Le second cité avait annoncé son souhait de ne plus coacher cette équipe.