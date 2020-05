Des origamis contre le Covid-19 au palais de justice de Mons

Des papillons de toutes les couleurs, des cœurs ailés, des cocottes, des avions et des oiseaux qui s’envolent. Il règne un petit air de liberté et de gaieté au second étage du palais de justice. Ce sont des origamis. Ils sont un vent de fraîcheur... et aussi un pied-de-nez au Covid-19. Confinement oblige, leurs jeunes réalisateurs n’ont pas encore vu l’œuvre collective… encore inachevée.

« Au tout début du confinement, soit le 16 mars, j’ai eu envie de réaliser un origami par jour, de le dater et de l’appliquer jour après jour sur le filet devant mon bureau », confie Véronique Marras, greffière soudain privée de la présence de ses petits-enfants.