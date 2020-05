Vols dans le Borinage: l’ADN sur les airbags et le butin a parlé

À suivre certains procès, on se rend compte à quel fil tient la présomption d’innocence. Confinement Covid oblige, deux prévenus étaient absents à leur procès qui s’est tenu vendredi. Dommage car ce serait intéressant pour le juge de pouvoir les questionner, les confronter.

Dans le contexte, il faut savoir que le 12 novembre 2018, John et Jason ont été condamnés par le tribunal de Charleroi pour vols. Jason a pris 5 ans avec sursis partiel, et John, 6 ans ferme – à cause de la lourdeur de son casier judiciaire. À entendre son avocat Me Fabian Lauvaux, il purge un total de peines qui pèsent aussi lourd qu’une peine d’assises…