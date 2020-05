Football: Axel Rombaut ne revient pas pour faire de la figuration

Mais qui revoilà? À bientôt 42 ans, alors qu’il avait rangé ses crampons au placard depuis six saisons, Axel Rombaut sort de sa retraite, convaincu par un coup de fil d’André Laurent et surtout plus motivé et compétiteur que jamais.

Six ans après ce qu’il pensait être sa toute dernière expérience, à Soignies, Axel Rombaut s’apprête à faire son come-back, à Quiévrain, où son oncle André Laurent a su trouver les mots justes pour raviver la flamme. Qui l’eut cru ? « Pas moi, en tout cas ! », sourit l’ancien médian des Francs Borains, de l’USGTH et de Quévy, notamment.